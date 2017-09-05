В Филадельфии автомобиль въехал в толпу людей
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Восемь человек пострадали в результате наезда автомобиля на толпу людей в Филадельфии. Инцидент произошел во время празднования Дня труда. По данным полиции, за рулем машины была женщина, которая находилась в нетрезвом состоянии.
В американском городе Филадельфия женщина на автомобиле въехала в толпу пешеходов. Об этом сообщает Газета.ru.
Инцидент произошел во время празднования Дня труда в городе. В результате столкновения пострадали восемь человек, в том числе несколько пожилых людей и беременная женщина. Все пострадавшие были доставлены в больницу.
По данным полиции, женщина-водитель находилась за рулем в нетрезвом состоянии.
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