В Филадельфии автомобиль въехал в толпу людей

Теги: В мире сша автомобиль пострадавшие

Восемь человек пострадали в результате наезда автомобиля на толпу людей в Филадельфии. Инцидент произошел во время празднования Дня труда. По данным полиции, за рулем машины была женщина, которая находилась в нетрезвом состоянии.

В американском городе Филадельфия женщина на автомобиле въехала в толпу пешеходов. Об этом сообщает Газета.ru.

Инцидент произошел во время празднования Дня труда в городе. В результате столкновения пострадали восемь человек, в том числе несколько пожилых людей и беременная женщина. Все пострадавшие были доставлены в больницу.

По данным полиции, женщина-водитель находилась за рулем в нетрезвом состоянии.

Читайте также:

В Чили таксисты заблокировали аэропорт в ходе забастовки против Uber

Сбербанк начнет оформлять паспорта в своих отделениях

Врачи из России провели около 70 сложных операций в Сирии

Минздрав к 2019 году введет единые стандарты для врачей

В России снизилось число бедных