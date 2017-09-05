В Москве появились парковки только для электромобилей

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Парковочные места только для электромобилей появились в центре Москвы. Они расположены на семи улицах, неподалеку от зарядных станций. Каждая мини-парковка рассчитана на два электрокара, обычные машины не смогут там парковаться.

В Москве появились первые парковочные места, предназначенные только для электромобилей, передает mos.ru.

Знаки, обозначающие парковочные места для электроавтомобилей, установлены в семи точках в центре Москвы: рядом с электрозарядными станциями в Глинищевском и Большом Николоворобинском переулках, а также на улицах Малая Дмитровка, Большая Бронная, Бахрушина, Остоженка и Красная Пресня.

Каждая мини-парковка рассчитана на два электрокара, обычные машины не смогут там парковаться. Рядом с такими парковками разместят особые предупреждающие знаки, совмещенные с другими, на которых будет изображен автомобиль со шнуром и вилкой для подзарядки.

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