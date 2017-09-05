В МЭР спрогнозировали инфляцию ниже 3,5% по итогам 2017 года
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Если будет сохранен текущий курс доллара, то инфляция в России по итогам 2017 года может составить ниже 3,5%. Это связано с тем, что в августе были очень низкие темпы снижения цен.
Глава Минэкономразвития Максим Орешкин допустил, что при сохранении текущего курса рубля, инфляция в стране может замедлиться и составить менее 3,5%, передает его слова "Интерфакс".
По данным МЭР, дефляции в сентябре не будет, годовая инфляция может составить 3,4%. Это связано с тем, что в августе были очень низкие темпы снижения цен.
Ранее правительство одобрило план социально-экономического развития на 2018-2020 годы, подготовленный МЭР. Его реализация позволит России вернуться к среднемировым темпам роста – 3,1 прироста ВВП.
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