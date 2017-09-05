Путин заявил о желании восстановить авиасообщение с Египтом

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Россия хочет полностью восстановить авиасообщение с Египтом. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай. По его словам, отношения между Россией и Египтом находятся на подъеме.

Россия рассчитывает, что в ближайшее время может быть полностью решен вопрос с авиабезопасностью в Египет. Об этом, выступая на итоговой пресс-конференции в Китае, заявил президент Владимир Путин.

"Что касается авиационного сообщения, то нам тоже очень хочется восстановить авиационное сообщение с Египтом в полном объеме. Мы договорились, что работа наших соответствующих специальных служб и ведомств, транспортных, осуществляющих безопасность полетов должна быть продолжена. Мы должны быть абсолютно уверены в том, что безопасность наших граждан будет обеспечена", - цитирует его РИА Новости.

По словам Путина, "мы видим, что египетские друзья делают все, чтобы эта безопасность была обеспечена".

Авиасообщение с Египтом было приостановлено в 2015 году после крушения лайнера А321 авиакомпании "Когалымавиа" над Синайским полуостровом.

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