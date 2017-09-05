Госдеп намерен возобновить сотрудничество с Москвой

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В Госдепе надеются, что сотрудничество с Россией по ключевым вопросам возобновится. Вашингтон сожалеет, что Москва сократила число сотрудников американской дипмиссии в России, поскольку в подобных мерах не было необходимости. В связи с этим США пришлось закрыть генконсульство России с Сан-Франциско, чтобы уравнять число дипобъектов двух стран.

Официальный представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт в интервью Fox News заявила, что надеется на возобновление сотрудничества с Москвой по ключевым вопросам, такие как ситуация в КНДР и борьба с запрещенной в России террористической организацией "Исламское государство", передает Газета.ru.

Вашингтон сожалеет, что Москва сократила число американских дипломатов в России и считает, что в подобных мерах не было необходимости. В связи с этим США пришлось закрыть генконсульство России в Сан-Франциско, чтобы уравнять число дипобъектов двух стран.

Нойерт подчеркнула, что США не высылают из страны российских дипломатов после закрытия генконсульства в Сан-Франциско.

В конце июля в США одобрили очередной пакет об усилении антироссийских санкций. В ответ на это Москва предписала Вашингтону с 1 сентября сократить число американских дипломатов до 455 человек. Именно столько же российских сотрудников дипмиссии работают в США.

2 сентября США закрыли генеральное консульство России в Сан-Франциско и торговые представительства в Нью-Йорке и Вашингтоне.

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