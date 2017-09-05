Один человек погиб после падения башенного крана в Химках

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На Молодежной улице в Химках во время строительных работ рухнул башенный кран. По данным регионального Минздрава, в результате происшествия один человек погиб и еще двое пострадали.

В подмосковном городе Химки во время строительных работ обрушился башенный кран. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в экстренных службах.

"Кран обрушился во время монтажа на стройплощадке на улице Молодежная. В непосредственной близости находились двое рабочих, которые получили серьезные травмы", - говорится в сообщении.

В свою очередь, в пресс-службе Минздрава Московской области отметили, что в результате обрушения крана один человек погиб и двое пострадали, передает ТАСС.

В региональном управлении МЧС подтвердили информацию о происшествии по данному адресу, однако не уточнили количество пострадавших.

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