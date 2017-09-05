Путин счел наивным вопрос о Трампе: он же не невеста мне

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Президент России Владимир Путин назвал наивным вопрос по поводу его возможного разочарования в президенте США Дональде Трампе. Глава государства также отказался обсуждать перспективы в случае импичмента главы Белого дома, поскольку это внутреннее дело США.

Президент России Владимир Путин назвал наивным вопрос по поводу его возможного разочарования в президенте США Дональде Трампе. Глава государства также отказался обсуждать перспективы в случае импичмента главы Белого дома, поскольку это внутреннее дело США, передает "Интерфакс".

"Что касается разочарования или неразочарования, ваш вопрос звучит очень наивно. Он же не невеста мне, я ему тоже не невеста, не жених, мы занимаемся государственной деятельностью", - сказал Путин на итоговой пресс-конференции в Китае.

Он также счел некорректным обсуждать развитие российско-американских отношений в случае вынесения импичмента Трампу. "Полагаю, что абсолютно некорректно было бы с нашей стороны обсуждать возможности развития внутриполитической ситуации в самих США. Это не наше дело, это дело самих Соединенных Штатов", - сказал Путин.

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