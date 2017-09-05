Путин прокомментировал дело Сереберенникова

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Президент России Владимир Путин заявил, что уголовное дело против режиссера Кирилла Серебренникова никак не связано со сферой его деятельности. Об этом он рассказал на итоговой пресс-конференции в китайском Сямэне. В качестве примера Путин привел ряд других уголовных дел против деятелей культуры.

Власти не создавали никаких ограничений для творчества режиссера Кирилла Серебренникова, а вопросы к нему есть лишь у правоохранительных органов в связи с расходованием бюджетных средств. Об этом сообщил президент Владимир Путин.

"Серебренников получал госсредства", - напомнил Путин, отметив, что в случае противоречий с творческой точки зрения государственные гранты ему не предоставлялись бы. "Просто не давали бы денег, причем здесь творчество?" – цитирует его ТАСС.

Президент напомнил о ряде расследований, в частности, в отношении замминистра культуры. Все деятели культуры должны быть равны перед законом, сказал российский лидер.

Он также напомнил, что домашний арест Серебренникова не означает признания его виновным. "Виноват он или нет, может определить только суд", - сказал он.

Серебренников находится под домашним арестом. По версии следствия, компания режиссера "Седьмая студия" похитила 68 миллионов рублей, выделенных на театральные постановки. Помимо режиссера по делу проходят другие бывшие сотрудники этой организации.

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