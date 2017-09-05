Более 80 трамваев нового поколения запустили в Москве
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В Москве запустили более 80 трамваев нового поколения "Витязь-М". Они вышли на маршруты в Северо-Восточном и Восточном округах города. К 2019 году количество таких трамваев достигнет 300 единиц.
В столице запустили более 80 трамваев нового поколения "Витязь-М". Об этом сообщил заммэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.
"Мосгортранс получил более 80 трамваев нового поколения "Витязь-М". В настоящее время они находятся на территории трамвайного депо имени Баумана и обслуживают шесть маршрутов, проходящих на северо-востоке и востоке столицы", - приводит слова Ликсутова РИА Новости.
Он также отметил, что к 2019 году количество таких трамваев в столице достигнет 300 единиц.
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