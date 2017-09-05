Путин подвел итоги саммита БРИКС на большой пресс-конференции

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В Китае завершается работа саммита БРИКС. В этом году он прошёл в расширенном формате - с участием пяти государств, пока не являющихся членами объединения. О растущем влиянии экономического блока, созданного по инициативе России, и о дальнейших планах рассказал в рамках большой пресс-конференции Владимир Путин.

На совместное фотографирование вышли не только пять глав государств-участников БРИКС. Во второй, заключительный день саммита к ним присоединились президенты Египта, Таджикистана, Мексики, Гвинеи и премьер-министр Таиланда. Принять участие во встрече их пригласил председатель форума Си Цзиньпин.

Таким образом, передает "ТВ Центр", девятый саммит БРИКС стал самым представительным в истории. Итоговое заседание прошло в расширенном формате - так называемом "аутрич" или "БРИКС плюс". В центре внимания расширение партнерства и реализация программы устойчивого развития на период до 2030 года.

"Хотел бы особо выделить принципиальную российскую позицию. Помощь в реализации целей устойчивого развития не должна увязываться с какими-либо политическими требованиями и условиями. Иначе это идет в ущерб главных задач - искоренению нищеты, устранению серьезных диспропорций в развитии между регионами и государствами, облегчению долгового бремени развивающихся государств", - заявил президент России Владимир Путин.

Россия - активный участник программы. 1 миллиард 160 миллионов долларов - поддержка нашей страной целей развития в минувшем году. Был списан долг беднейшим африканским странам в размере 20 миллиардов долларов. Москва также поддерживает фонд Всемирной продовольственной программы и является одним из ведущих плательщиков в фонд промышленного развития. В этой связи Владимир Путин напомнил о проблеме изменения климата.

"Россия полностью выполнила свои обязательства по Киотскому протоколу. С 1991 - по 2012 год мы не только не допустили роста выброса парниковых газов, но и значительно снизили их - на 40 миллиардов тонн. Ведем планомерную работу по реализации Парижского соглашения по климату. Масштабный вклад России позволит в значительной степени компенсировать рост выбросов в других странах и регионах. Хотел бы также упомянуть, что Россия приступила к разработке долгосрочной стратегии низкоэмиссионного развития и соответствующего Плана адаптации к неблагоприятным изменениям климата - как это предусмотрено в Парижском соглашении", - сказал Путин.

На полях саммита - по традиции ряд двухсторонних встреч. С президентом Мексики Энрике Пеньей Ньето Владимир Путин обсудил вопросы сотрудничества в энергетике и гуманитарной сфере, а также отметил, что к 127-летию со дня установления дипломатических отношений наши страны подошли с показателем товарооборота в два миллиарда долларов - вторым в Латинской Америке после Бразилии. Готовится реализация четырех проектов в нефтегазовой сфере.120 лет назад были установлены дипломатические отношения и с Таиландом и за все это время, отметил президент России, они не были омрачены негативными событиями. Растет товарооборот - в текущем году - более чем на треть. Увеличивается число российских туристов. Но потенциал для углубления сотрудничества еще очень большой. Цель - 10 миллиардов долларов товарооборота к 2020 году. Не исключено, что обсуждение сотрудничества стороны продолжат в Таиланде. Премьер Прают Чан-Оча пригласил Владимира Путина посетить страну с визитом. Итоги саммита БРИКС Владимир Путин подвел на большой пресс-конференции.

"Напомню, что БРИКС складывался по сути по инициативе России в свое время в 2005 году, когда мы впервые собрали за одним столом представителей КНР, Индии с нашим участием. Так возникла сначала тройка, а затем и пятерка. Это очень перспективное, без всяких сомнений, объединение, которое ни по каким-то идеологическим принципам собирается, а в силу наличия целого ряда совпадающих интересов. Китайскому председательству удалось сохранить все, что было наработано до сих пор, включая нашу совместную работу в России, в Уфе, и предложить какие-то новые импульсы. Это был удачный саммит", - рассказал Путин.

Странам БРИКС, которые сегодня дают 31% мирового ВВП, удалось согласовать позиции по основополагающим вопросам политики и экономики. Работает деловой совет объединения, сформирован пул резервных валют объединения, открылся банк развития. В частности, Россия начинает получать финансирование по крупным проектам, таким как водоочистка бассейна Волги и развитие судебной системы. Председательство в БРИКС перешло к ЮАР. Очередной саммит организации состоится в будущем году в Йоханнесбурге.

Алексей Платонов. "ТВ Центр".

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