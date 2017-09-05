11:41, 05 сентября 2017

Перед гостями Восточного экономического форума выступили Су-35С

Теги:  Экономика  владивосток  форум

Во Владивосток съезжаются гости Восточного экономического форума. Сам он стартует завтра. А сегодня, в так называемый "нулевой день", перед гостями выступили лётчики Восточного военного округа.

Во Владивосток съезжаются гости Восточного экономического форума. Одна из крупнейших деловых площадок соберёт участников из 55 стран Тихоокеанского региона и Западной Европы, включая Великобританию, Германию и США, передает "ТВ Центр".

Мероприятие посетят президенты Южной Кореи и Монголии, премьер-министр Японии. На пленарном заседании ожидается выступление Владимира Путина. Форум стартует завтра. А сегодня, в так называемый "нулевой день", перед гостями выступили лётчики Восточного военного округа. В небе над островом Русский девять новейших истребителей Су-35С выполнили сложнейшие фигуры пилотажа.

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