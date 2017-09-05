Испытания новой баллистической ракеты КНДР пройдут 9 сентября

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О подготовке новых военных испытаний в КНДР сообщают южнокорейские СМИ. Со ссылкой на разведку издания отслеживают доставку на стартовую площадку баллистической ракеты. На этом фоне военно-промышленный комплекс США планирует заключить многомиллионные контракты.

В кулуарах мировой дипломатии новый переполох по старому поводу. Разведка Южной Кореи, якобы уличила северного соседа в подготовке к испытаниям еще одной баллистической ракеты. Однако новость от газеты "Асия Кендже". Официальный Пхеньян пока молчит, передает "ТВ Центр".

Издание пишет, что южнокорейская разведка установила и возможную дату испытаний - 9 сентября. Прямо к очередной годовщине со дня образования КНДР. На юге встревожены не на шутку. В понедельник, в ответ, Сеул проводит крупные морские учения. И заодно просит США о военной помощи.

Как сообщает администрация Белого Дома, Дональд Трамп, во время переговоров с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ин, согласился продать дружественной стране партию вооружений. Сумма еще не названа, но контракт обещает быть многомиллиардным.

"Они пообещали укрепить совместные военные возможности. Президент Трамп принципиально одобрил инициативу Южной Кореи по снятию ограничений на боевую нагрузку их ракет. Президент Трамп также в принципе высказал одобрение приобретению Южной Кореей оружия и снаряжения США на многие миллиарды долларов", - отметили в администрации президента США.

Предчувствие возможной войны Трамп, по привычке, оборачивает выгодной сделкой. Под эгидой оказания помощи партнеру США на полуострове. Ведь прежде Сеул был вправе устанавливать ракеты с дальностью полета до 800 километров и мощностью боеголовки не более 500 килограммов. Теперь ограничений нет. Новый рынок и новый контракт. Просто бизнес и ничего личного.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".