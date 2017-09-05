Суд в Москве начинает рассмотрение дела Белых

Теги: коррупция Уголовное дело суд взятка губернатор киров

Пресненский суд Москвы во вторник начинает рассматривать по существу дело бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых. Его обвиняют в получении взяток в особо крупном размере. Свою вину бывший глава региона не признает.

В Пресненском суде Москвы началось разбирательство по существу уголовного дела бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых, передает "ТВ Центр". Как ожидается, прокурор огласит обвинительное заключение, после чего адвокаты и сам Белых выскажут свое отношение к нему.

Экс губернатора арестовали в июне 2016 года в ресторане на Новом Арбате при получении взятки в размере 200 тысяч евро мечеными купюрами. Следы флуоресцентной краски были обнаружены на ладонях Белых. Это означало, что он касался денег. Через месяц Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий Белых в связи с утратой доверия.

По данным следствия, первую взятку Белых получил ещё в 2011 или 2012 году. За это экс-губернатор якобы обещал покровительство двум кировским компаниям. В марте было возбуждено ещё одно уголовное дело. Подробности пока не разглашаются. Оба дела объединили в одно производство.

Защита отрицает все обвинения. Деньги, по словам адвокатов, предназначались на нужды города. А краска на руках Белых появилась после рукопожатия с бизнесменом, который передавал меченые купюры.

Суд уже несколько раз продлял срок заключения и отклонил ходатайство защиты о переводе Белых из СИЗО под домашний арест. При этом Никита Белых неоднократно жаловался на своё здоровье. У экс-губернатора диабет. Зимой у него защемило нерв. Сейчас его защита рассказала о появлении катаракты.

Впрочем, это не мешает экс-губернатору, находясь в СИЗО, устраивать свою личную жизнь. Сейчас его защита добивается разрешения зарегистрировать брак заключённого с Екатериной Рейферт. Скорее всего, им разрешат это сделать после допроса девушки в качестве свидетеля по этому делу.

Читайте также:

Завершено следствие в отношении экс-губернатора Кировской области Белых

В отношении экс-губернатора Белых возбудили новое уголовное дело