Собянин: Благоустройство Садового кольца завершается

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Мэр Москвы Сергей Собянин открыл после проведенного благоустройства Валовую улицу и Серпуховскую площадь, которые являются частью Садового кольца. Работы были выполнены в рамках программы "Моя улица".

В Москве завершается благоустройство Садового кольца. Это самый крупный и сложный проект в программе "Моя улица", передает "ТВ Центр".

"На Садовом кольце переплелись история и современность. Оно является главной транспортной магистралью и самой большой исторической улицей центра Москвы одновременно. В настоящее время большая часть работ уже выполнена. Благоустройство Садового кольца завершается. Исключение – высадка новых деревьев, которая традиционно проводится поздней осенью. В воскресенье, 10 сентября, на многих улицах Садового кольца пройдет праздник, посвященный окончанию благоустройства и 425-летию этой исторической улицы. Приглашаю москвичей принять участие в этом празднике", - сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Он осмотрел обновленную Серпуховскую площадь. Там сделаны широкие пешеходные зоны и высажены газоны. Движение транспорта через площадь стало более комфортным, появилась полоса для общественного транспорта. В этом году Садовое кольцо вместе со столицей отмечает юбилей. Один из главных символов города появился ровно 425 лет назад.

По словам Сергея Собянина, благоустройство Валовой улицы – хороший пример, как можно оживить Садовое кольцо. Количество полос для движения на ней не меняется, однако за счет нормализации ширины проезжей части удалось расширить тротуары для пешеходов и отделить их от машин газоном и зеленой аллеей.

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