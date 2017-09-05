Медведев и Куйвашев обсудили вопросы здравоохранения и образования

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Премьер-министр Дмитрий Медведев провел рабочую встречу с врио губернатора Свердловской области Евгением Куйвашевым. Они обсудили актуальные вопросы образования, в частности, открытие новых школ и образовательного центра в Екатеринбурге.

Вопросы образования в Свердловской области сегодня обсудил Дмитрий Медведев на встрече с временно исполняющим обязанности главы региона Евгением Куйвашевым, передает "ТВ Центр".

Врио губернатора отметил, что сейчас в области ведется масштабная работа по капитальному ремонту школ, а также строительству новых. Всего планируется создать около пяти тысяч учебных мест. Так, к 1 сентября уже сдали современный образовательный центр в Екатеринбурге. Еще один откроется в ноябре. Кроме того, Медведев и Кувайшев обсудили состояние здравоохранения в регионе.