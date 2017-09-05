На Украине прекращена разработка аналога "ВКонтакте"

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Разработчики социальной сети Ukranians заявили о закрытии проекта. Ресурс должен был стать альтернативой российскому "ВКонтакте", пользование которым запрещено на Украине по указу президента Порошенко.

Украинская социальная сеть Ukranians прекратила свою работу, об этом в своем Facebook написала одна из ее основателей Александра Струмчинская.

Она отметила, что была поставлена перед фактом, а ее голоса не хватило для того, чтобы продолжить реализацию проекта. Руководство канадской компании StartupSoft, которая занималась разработкой социальной сети, отказалось не только от самостоятельного развития проекта, но и от возможности передать его любой другой стороне.

"Мне очень жаль. И я откровенно прошу прощения и благодарю всех пользователей, которые вместе со мной искренне верили в реализацию и успех этого проекта", - написала Струмчинская.

Разработки новой украинской социальной сети начались летом 2017 года после того, как 16 мая президент Украины Петр Порошенко подписал указ о расширении санкций в отношении России. Под запрет попали ряд российских СМИ и IT-компании, такие как Яндекс и Mail.Ru, "ВКонтакте" и "Одноклассники". Причиной блокировки стала "борьба с российской пропагандой".

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