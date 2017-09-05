Путин рассказал о готовности КНДР "есть траву" ради ядерных испытаний
Владимир Путин назвал бессмысленной военную конфронтацию с Пхеньяном, который обладает ядерным оружием. Президент считает, что санкции не заставят Пхеньян отказаться от ядерной программы, а нагнетание военной истерии вокруг проблемы бессмысленно и ведет в тупик.
Президент России Владимир Путин считает, что нагнетание военной истерии вокруг КНДР и введение новых санкций в отношении Пхеньяна бессмысленно. Такое заявление Путин сделал во время итоговой пресс-конференции после окончания саммита БРИКС в Китае, передает РИА Новости.
По его словам, в КНДР "будут есть траву, но не откажутся от ядерных испытаний", поэтому введение новых санкций в отношении Северной Кореи - это путь в тупик.
При этом, подчеркнул Путин, Россия осуждает ядерные испытания Северной Кореи. "Россия осуждает эти шаги со стороны Северной Кореи. Мы считаем, что они носят провокационный характер", — сказал он. По его словам, любой иной путь, кроме мирных переговоров с КНДР, будет прямой дорогой к "планетарной катастрофе".
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