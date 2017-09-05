Эксперт: у США наиболее жесткая позиция в отношении КНДР

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Получится ли у России и Китая убедить КНДР сесть за стол переговоров? Серьезны ли заявления Дональда Трампа о готовности нанести ядерный удар? На эти и другие вопросы в интервью "ТВ Центру" ответил Алексей Воскресенский.

Гостем программы программы "События. 25-й час" стал директор центра комплексного китаеведения и региональных проектов МГИМО Алексей Воскресенский. Он обсудил с ведущим Алексеем Фроловым ситуацию вокруг КНДР и заявление президента США Дональда Трампа о готовности к ядерному конфликту.

"Позиция президента Трампа для меня окончательно непонятна. С одной стороны он говорит о ярости, о гневе, которые должны последовать в ответ на эти испытания, но что это значит непонятно. Выглядит это, по меньшей мере, странно. Вроде бы идет угроза, но за ней пока ничего не следует. Но действительно позиция США сейчас наиболее жесткая и наиболее агрессивная в отношении Северной Кореи", - сказал Воскресенский.

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