Ученые обнаружили зародыш сверхмассивной черной дыры
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В Млечном пути ученые обнаружили зародыш новой черной дыры, ее масса примерно в 10 тысяч раз больше массы Солнца. Специалисты установили, что дыра находится в облаке из останков бывшей карликовой планеты, которую 200 миллионов лет назад поглотил Млечный Путь.
Японские ученые обнаружили в нашей галактике черную дыру. Открытие позволит под новым углом взглянуть на вопрос появления подобных объектов, передает "ТВ Центр"
В созвездии Стрельца было найдено движущееся облако молекулярного газа. По результатам наблюдений и компьютерного моделирования ученые предположили, что источником гравитации является массивная черная дыра, которая в десять тысяч раз тяжелее солнца. По мнению специалистов, объект является ядром карликовой галактики, которую поглотил Млечный путь около 200 миллионов лет назад.