Ученые обнаружили зародыш сверхмассивной черной дыры

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В Млечном пути ученые обнаружили зародыш новой черной дыры, ее масса примерно в 10 тысяч раз больше массы Солнца. Специалисты установили, что дыра находится в облаке из останков бывшей карликовой планеты, которую 200 миллионов лет назад поглотил Млечный Путь.