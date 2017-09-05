Фрегат "Адмирал Эссен" нанес ракетный удар по объектам ИГ в Сирии
Теги: сирия минобороны корабль ракета Сирийский конфликт
Российский фрегат "Адмирал Эссен" осуществил пуски крылатых ракет по объектам ИГ в районе сирийского Дейр-эз-Зора. В результате ракетного удара уничтожены пункты управления и узел связи террористов, а также склады с вооружением и боеприпасами, завод по ремонту бронетехники и крупное скопление боевиков.
Фрегат черноморского флота России "Адмирал Эссен" осуществил пуски крылатых ракет морского базирования "Калибр" по объектам запрещенной в нашей стране террористической организации "Исламское государство" в районе Дейр-эз-Зора в Сирии. Об этом TVC.ru сообщили в пресс-службе Минобороны.
"Пуски крылатых ракет "Калибр" произведены по разведанным по нескольким каналам и установленным целям террористов ИГ. Удар нанесен по укрепленному району в окрестностях города Эш-Шола, который удерживался бандформированием, основу которого составляли боевики выходцы из России и стран СНГ", - говорится в сообщении.
В Минобороны отметили, что в результате ракетного удара уничтожены пункты управления и узел связи террористов. Кроме того, ликвидированы склады с вооружением и боеприпасами, а также завод по ремонту бронетехники и крупное скопление боевиков.
Читайте также:
Минобороны сообщило о гибели двух российских военных в Сирии
СМИ заявили о гибели 11 жителей в Сирии из-за ударов коалиции США
Более 70 террористов убиты и ранены в результате ударов ВКС России в Сирии
Сирийская армия готовится к освобождению Дейр-эз-Зора
Новости по теме Сирийский конфликт
-
05 сентября 2017
Врачи из России провели около 70 сложных операций в Сирии
-
04 сентября 2017
Минобороны сообщило о гибели двух российских военных в Сирии
-
04 сентября 2017
СМИ заявили о гибели 11 жителей в Сирии из-за ударов коалиции США
-
04 сентября 2017
Более 70 террористов убиты и ранены в результате ударов ВКС России в Сирии