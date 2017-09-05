Фрегат "Адмирал Эссен" нанес ракетный удар по объектам ИГ в Сирии

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Российский фрегат "Адмирал Эссен" осуществил пуски крылатых ракет по объектам ИГ в районе сирийского Дейр-эз-Зора. В результате ракетного удара уничтожены пункты управления и узел связи террористов, а также склады с вооружением и боеприпасами, завод по ремонту бронетехники и крупное скопление боевиков.

Фрегат черноморского флота России "Адмирал Эссен" осуществил пуски крылатых ракет морского базирования "Калибр" по объектам запрещенной в нашей стране террористической организации "Исламское государство" в районе Дейр-эз-Зора в Сирии. Об этом TVC.ru сообщили в пресс-службе Минобороны.

"Пуски крылатых ракет "Калибр" произведены по разведанным по нескольким каналам и установленным целям террористов ИГ. Удар нанесен по укрепленному району в окрестностях города Эш-Шола, который удерживался бандформированием, основу которого составляли боевики выходцы из России и стран СНГ", - говорится в сообщении.

В Минобороны отметили, что в результате ракетного удара уничтожены пункты управления и узел связи террористов. Кроме того, ликвидированы склады с вооружением и боеприпасами, а также завод по ремонту бронетехники и крупное скопление боевиков.

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