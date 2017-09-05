В Подмосковье подросток устроил стрельбу в школе

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Подросток устроил стрельбу в школе в Ивантеевке. В результате инцидента пострадали четыре человека. Об этом сообщили в МВД. По предварительной информации, учащийся 2002 года рождения разбросал дымовые шашки в классе и произвел выстрел из пневматического оружия.

Обновление: прокуратура раскрыла подробности ЧП

Сотрудники полиции задержали ученика, который устроил стрельбу в школе в подмосковной Инватеевке и разбросал дымовые шашки. Подросток доставлен в отдел полиции, выясняются все обстоятельства произошедшего.

"По предварительной информации, сегодня в одной из школ в поселке Ивантеевка Московской области учащийся, 2002 года рождения, разбросал дымовые шашки в классе и произвел выстрел из пневматического оружия. Четыре человека госпитализированы", - сообщили в пресс-службе МВД по Московской области.

Школа №1 в Ивантеевке закрыта из-за инцидента со стрельбой, сообщили в администрации школы. "Детей отпустили по домам. Школа сегодня работать не будет. Занятия возобновятся завтра", - сказал сотрудник администрации школы. Он отметил, что на месте работают следственные органы.

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