ЕС намерен продлить санкции против России и востока Украины
Теги: Политика евросоюз санкции россия донбасс
Евросоюз планирует продлить еще на полгода санкции в отношении России и востока Украины. Сейчас в санкционном списке находятся 153 гражданина России и самопровозглашенных республик, а также 40 организаций. Им запрещено въезжать на территорию ЕС и держать активы в европейских банках.
Евросоюз может продлить на шесть месяцев действие санкций в отношении 153 гражданина России и самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а также 40 организаций, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Брюсселе.
По данным источника РИА Новости, решение может быть принято 14 сентября. ТАСС сообщает, что это произойдет на ближайшем заседании ЕС в среду.
Всем, кто числится в черном списке ЕС, запрещено въезжать на территорию Евросоюза и держать активы в европейских банках.
В 2014 году страны ЕС и США ввели санкции в отношении России из-за вхождения Крыма в состав России и конфликта на юго-востоке Украины. Отмену ограничений ЕС связывает с полным выполнением Россией минских соглашений. В свою очередь Москва заявляет, что не является участником конфликта в Донбассе, а присоединение Крыма соответствует международным нормам.
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