Собянин пригласил москвичей на День города

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Мэр Москвы Сергей Собянин пригласил горожан отметить день рождения столицы. В этом году для жителей и гостей столицы подготовлена масштабная культурно-развлекательная программа. Жителей и гостей столицы ждут концерты, экскурсии, фотовыставки, театрализованные постановки и многое другое.

Мэр Москвы Сергей Собянин пригласил горожан отметить день рождения столицы. Об этом он сообщил в ходе заседания президиума правительства Москвы, передает АГН "Москва".

"Торжества завершатся большим праздничным салютом, который произойдет из 30 различных точек в 21:00. Приглашаю всех москвичей отпраздновать день рождения нашего любимого города", - отметил Собянин.

Москва 9 и 10 сентября будет отмечать 870-й юбилейный День города. В этом году для жителей и гостей столицы подготовлена масштабная культурно-развлекательная программа. Жителей и гостей столицы ждут концерты, экскурсии, фотовыставки, театрализованные постановки и многое другое.

Ожидается, что в праздновании 870-летнего юбилея Москвы примут участие более 10 миллионов человек. Также специально ко Дню города метрополитен выпустит юбилейные проездные билеты. Они поступят в кассы 6 сентября.

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