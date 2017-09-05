Собянин пригласил москвичей на День города
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Мэр Москвы Сергей Собянин пригласил горожан отметить день рождения столицы. В этом году для жителей и гостей столицы подготовлена масштабная культурно-развлекательная программа. Жителей и гостей столицы ждут концерты, экскурсии, фотовыставки, театрализованные постановки и многое другое.
Мэр Москвы Сергей Собянин пригласил горожан отметить день рождения столицы. Об этом он сообщил в ходе заседания президиума правительства Москвы, передает АГН "Москва".
"Торжества завершатся большим праздничным салютом, который произойдет из 30 различных точек в 21:00. Приглашаю всех москвичей отпраздновать день рождения нашего любимого города", - отметил Собянин.
Москва 9 и 10 сентября будет отмечать 870-й юбилейный День города. В этом году для жителей и гостей столицы подготовлена масштабная культурно-развлекательная программа. Жителей и гостей столицы ждут концерты, экскурсии, фотовыставки, театрализованные постановки и многое другое.
Ожидается, что в праздновании 870-летнего юбилея Москвы примут участие более 10 миллионов человек. Также специально ко Дню города метрополитен выпустит юбилейные проездные билеты. Они поступят в кассы 6 сентября.
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