"Тверской стрелок" просит суд приговорить его к смертной казни

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Москвич Сергей Егоров, который застрелил из карабина девять человек под Тверью, попросил суд приговорить его к смертной казни. По результатам психиатрической экспертизы Егоров признан вменяемым, за содеянное ему грозит пожизненный срок.

Обвиняемый в убийстве девяти человек под Тверью 45-летний москвич Сергей Егоров попросил суд применить к нему смертную казнь, сообщил ТАСС.

В свою очередь обвинение просит назначить Егорову наказание в виде пожизненного лишения свободы. Первые пять лет он будет отбывать наказание в тюрьме, а оставшиеся годы – в колонии строго режима.

3 июня Егоров выпивал в компании соседей на одном из дачных участков вблизи поселка Редкино Тверской области. Во время застолья произошел конфликт, после чего Егоров взял из дома ружье и расстрелял девятерых человек. Одной из участниц застолья удалось спастись. Стрелка задержали на месте преступления.

По результатам психиатрической экспертизы Егоров признан вменяемым, за содеянное ему грозит пожизненный срок.

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