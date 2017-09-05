14:50, 05 сентября 2017

Экс-губернатор Белых не признал вину в суде

Теги:  коррупция  Уголовное дело  суд  взятка  киров

Обвиняемый в получении взятки экс-губернатор Кировской области Никита Белых не признал вину. По версии следствия, в 2012-2016 годах Белых лично и через посредников получил взятки в особо крупном размере на общую сумму в 600 тысяч евро. Он был задержан с поличным в одном из ресторанов Москвы.

Пресненский суд Москвы начал рассматривать по существу громкое дело экс-губернатора Кировской области Никиты Белых. Бывшего главу региона обвиняют в получении взяток в особо крупном размере, передает "ТВ Центр".

Речь идёт о сумме в 600 тысяч евро за поддержку и продвижение интересов двух местных компаний. Белых был задержан прошлым летом при передаче денег в одном из ресторанов Москвы. И отстранен от должности в связи с утратой доверия. Экс-чиновнику грозит до 15 лет лишения свободы. Своей вины он не признаёт.

Новости по теме Арест Никиты Белых

Другие новости

В других СМИ