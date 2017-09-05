Экс-губернатор Белых не признал вину в суде

Теги: коррупция Уголовное дело суд взятка киров

Обвиняемый в получении взятки экс-губернатор Кировской области Никита Белых не признал вину. По версии следствия, в 2012-2016 годах Белых лично и через посредников получил взятки в особо крупном размере на общую сумму в 600 тысяч евро. Он был задержан с поличным в одном из ресторанов Москвы.