Собянин пригласил москвичей на празднование 425-летия Садового кольца

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Улица Валовая и Серпуховская площадь в центре Москвы предстали в новом виде. Несколько месяцев здесь проводилось благоустройство в рамках программы "Моя улица". На этом участке Садового кольца переложили коммуникации, расширили тротуар, уложили новую плитку, газон и установили фонари. Результат работ оценил мэр Москвы Сергей Собянин.

Самый крупный и сложный проект программы "Моя улица" - благоустройство Садового кольца - выходит на финишную прямую. С сегодняшнего дня оценить изменения Валовой улицы и Серпуховской площади смогут все москвичи, передает "ТВ Центр".

А изменения видны невооруженным взглядом. Самое главное отличие от того, что было, безусловно, увеличение пешеходной зоны. Тротуары расширили в среднем на 2-3 метра. Благоустраивали с целью превратить одну из самых загруженных магистралей города в эстетически привлекательное пространство. С задачей справились - пешеходная зона отделена от машин газоном и зеленой аллеей. Они как своеобразный щит проезжей части от пешеходной.

При этом пропускная способность Садового кольца на этом участке не упала, а увеличилась на 30%. Все 5 полос движения в каждом направлении сохранились. Также создано 32 парковочных места. Раньше оставить свой автомобиль здесь было проблематично. Взамен былым остановкам на участке появились современные павильоны с беспроводным доступом в интернет и возможностью подзарядить свой гаджет. Местные жители уже смогли сами оценить все изменения.

Благоустройство Садового кольца в рамках программы "Моя улица" стартовало в прошлом году. На участке от улицы Арбат и до Долгоруковской. Из запланированного в этом году большая часть работ уже закончена. Впереди только наведение эстетического лоска.

Уже в это воскресенье на многих улицах Садового кольца пройдет праздник, посвященный окончанию благоустройства и юбилею этой исторической улицы. Концертные площадки откроются на протяжении Садового кольца ровно в час дня.

Александра Сергомасова, Максим Панкин, Андрей Талалай, "ТВ Центр".

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