На Внуковской таможне задержали нелегальных "Спайдерменов" из Китая

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На Внуковской таможне задержали целую партию игрушек из Китая. Сотни детских товаров из Поднебесной попытались в Москву в обход всех законов. Их просто прислали по почте, как простую бандероль. Столичные таможенники "посылку" проверили на рентгене и решили от нее избавиться.

"Холодное сердце", "Спайдермен" и "Снежная королева". У игрушек яркие и блестящие упаковки. Выбор огромный, глаза разбегаются. Нет, это не склад-магазин детских товаров, а Внуковская таможня. Серьезные люди и их мало чем удивишь. А тут вот пришла посылка из Китая. И вроде ничего подозрительного в декларации. Отправитель сообщал, что там всего лишь детские часы. Проверили на рентгеновском аппарате. Оказалось, что часы-то не простые, а контрафактные, передает "ТВ Центр".

"Внуковской таможней направлен экспертный запрос официальным представителям торговых марок Hello Kitty, Ben 10 и другим с целью установления законности использования товарного знака, либо выявления факта фальсификации товара. Представители правообладателей заявили, что предметы детских товаров, маркированные данными товарными знаками, являются контрафактными", - сказала представитель пресс-службы Внуковской таможни Кристина Лустина.

Партия немаленькая - 423 единицы. Новенькие, как будто только что с конвейера. И часы, и очки, и калькуляторы, и косметички - причем все с изображением мультипликационных героев. Продажа товаров под анимационными брендами является вообще довольно прибыльным бизнесом. И в Китае об этом лучше всех знают.

"Особенно в Китае находится немало компаний, желающих заработать на продукции с символикой и героями мультипликационных фильмов, не приобретая лицензию. Стремление максимально сэкономить на этапе производства провоцирует производителей использовать некачественное сырье. Китайские игрушки, несоответствующие нормам качества товаров, могут быть очень опасны для здоровья детей", - отметил заместитель начальника Внуковской таможни Вячеслав Задорожнев.

В общем, как не жалко было расставаться с таким ярким богатством, а отправилась посылка обратно в Китай.

Юлия Богоманшина, Дмитрий Андрианов, "ТВ Центр".