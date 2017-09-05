В "Доме на Брестской" открылся фестиваль к 870-летию Москвы

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В "Доме на Брестской" открылся фестиваль, посвященный юбилею Москвы. Он продлится до 15 сентября.

В "Доме на Брестской" открылся фестиваль, посвященный юбилею Москвы. Он продлится до 15 сентября. И каждый из его дней будет посвящён отдельной теме, передает "ТВ Центр".

Сегодня здесь открылась выставка московских художников. А ребят из столичных школ пригласили на интерактивный квест. В "Доме на Брестской" будут рассказывать об истории градостроительства, современной и старой Москве и столице будущего. Отдельными темами станут городское освещение, школы, музыкальные учреждения, кино и театры.

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