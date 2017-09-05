У обвинения есть запись разговора Улюкаева с Сечиным о получении $2 млн
Теги: коррупция Уголовное дело суд взятка сечин улюкаев
В материалах уголовного дела в отношении экс-главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева содержится аудиозапись его разговора с главой "Роснефти" Игорем Сечиным во время передачи взятки. Аудиозапись при помощи спецсредств во время проведения оперативного эксперимента в отношении Улюкаева вел сам Сечин.
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В материалах уголовного дела в отношении бывшего экс-главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева, обвиняемого в коррупции, содержится аудиозапись его разговора с главой "Роснефти" Игорем Сечиным во время передачи взятки. Об этом сообщает ТАСС.
Согласно материалам дела, в результате оперативных мероприятий в отношении экс-министра сотрудниками ФСБ были получены две аудиозаписи, одна из которых была сделана, когда Сечин передавал чиновнику взятку в офисе "Роснефти" на Софийской набережной.
Превую аудиозапись при помощи спецсредств вечером 14 ноября 2016 года во время проведения оперативного эксперимента в отношении Улюкаева вел сам Сечин. При передаче денег Улюкаеву Сечин извинился, что "затянули с исполнением поручения".
Вторая запись - разговор Улюкаева с неустановленным лицом во дворе офиса "Роснефти" - была сделана в тот же день.
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