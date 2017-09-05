Полицию Лейпцига раскритиковали за советы по борьбе с насильниками

Теги: В мире полиция германия мигранты

Власти и жители Лейпцига обрушились с критикой на полицию, которая посоветовала женщинам заниматься спортом парами, чтобы избежать изнасилования. Мэр города возмущен тем, что полиция вместо того, чтобы заверить женщин в безопасности, призывает ограничить их личную свободу.

Власти и жители немецкого Лейпцига раскритиковали рекомендации местной полиции, которая посоветовала женщинам бегать в парках по двое для защиты от насильников, сообщает издание The Local.

Ранее в лейпцигском парке мужчина "южной внешности" надругался над 50-летней женщиной, которая вышла на пробежку. После нападения женщине потребовалась хирургическая операция на лицо, насильник с места происшествия скрылся. После этого инцидента полиция предложила женщинам не бегать поодиночке.

Мэр Лейпцига Буркхард Юнг раскритиковал рекомендации полиции, заявив, что, вместо того, чтобы увеличить количество полицейских в парках и гарантировать безопасность, они призывают сократить личную свободу женщин.

Читайте также:

Меркель призвала найти замену регламенту по беженцам

В деле изнасилования "девочки Лизы" в Германии поставлена точка

Мигранты пытались попасть в Европу, спрятавшись под вагоном поезда

Посреди дня на испанский курорт приплыла лодка с беженцами. Видео