Видео ракетного удара фрегата "Адмирал Эссен" по объектам ИГ в Сирии
Теги: сирия минобороны корабль видео Сирийский конфликт
Минобороны опубликовало видео пуска крылатых ракет фрегатом "Адмирал Эссен" по объектам ИГ в районе сирийского Дейр-эз-Зора. На кадрах видны последствия ракетного удара российского военного корабля.
Минобороны России опубликовало видео ракетного удара фрегата черноморского флота "Адмирал Эссен" по объектам запрещенной в нашей стране террористической организации "Исламское государство" в районе Дейр-эз-Зора в Сирии, передает TVC.ru.
В ведомстве подчеркнули, что в результате удара крылатыми ракетами "Калибр" были уничтожены пункты управления и узел связи террористов. Кроме того, ликвидированы склады с вооружением и боеприпасами, а также завод по ремонту бронетехники и крупное скопление боевиков.
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