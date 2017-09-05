Видео ракетного удара фрегата "Адмирал Эссен" по объектам ИГ в Сирии

Теги: сирия минобороны корабль видео Сирийский конфликт

Минобороны опубликовало видео пуска крылатых ракет фрегатом "Адмирал Эссен" по объектам ИГ в районе сирийского Дейр-эз-Зора. На кадрах видны последствия ракетного удара российского военного корабля.

Минобороны России опубликовало видео ракетного удара фрегата черноморского флота "Адмирал Эссен" по объектам запрещенной в нашей стране террористической организации "Исламское государство" в районе Дейр-эз-Зора в Сирии, передает TVC.ru.

В ведомстве подчеркнули, что в результате удара крылатыми ракетами "Калибр" были уничтожены пункты управления и узел связи террористов. Кроме того, ликвидированы склады с вооружением и боеприпасами, а также завод по ремонту бронетехники и крупное скопление боевиков.

Читайте также:

Фрегат "Адмирал Эссен" нанес ракетный удар по объектам ИГ в Сирии

Минобороны сообщило о гибели двух российских военных в Сирии

СМИ заявили о гибели 11 жителей в Сирии из-за ударов коалиции США

Более 70 террористов убиты и ранены в результате ударов ВКС России в Сирии

Сирийская армия готовится к освобождению Дейр-эз-Зора