Минтранс разрешил проходить на борт самолета при помощи телефона

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Авиапассажиры смогут проходить на борт самолета при помощи специального штрих-кода на телефоне или планшете. Если у пассажира кнопочный телефон, то у него будет возможность распечатать штрих-код на бумаге.

Министерство транспорта России разрешило россиянам использовать электронные посадочные талоны вместо бумажных, передает ТАСС.

Теперь авиапассажиры смогут получить специальный штрих-код на мобильный телефон, планшет или другое устройство, которое было указано при бронировании перевозки. Пользователи кнопочных телефонов смогут распечатать штрих-код на бумаге.

Данная система начнет работать только в тех аэропортах, где есть необходимое оборудование. Во всех остальных авиагаванях процедура остается прежней – при помощи бумажного посадочного талона.

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