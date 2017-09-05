Глава Приморья сообщил о закрытом плане на случай угрозы от КНДР
Глава Приморья рассказал, что существуют планы защиты от угрозы со стороны КНДР. Владимир Миклушевский отметил, что планы носят закрытый характер.
Губернатор Приморья Владимир Миклушевский на пресс-конференции, организованной в рамках ВЭФ-2017, заявил, что у региона есть план на случай эскалации напряженности в КНДР.
"Планы существуют, они носят закрытый характер. Они носят общий характер, для всех угроз, не только со стороны потенциальных угроз", - приводит его слова "МИР 24".
Владимир Путин во вторник назвал бессмысленной военную конфронтацию с Пхеньяном, который обладает ядерным оружием. Президент считает, что санкции не заставят КНДР отказаться от ядерной программы, а нагнетание военной истерии вокруг проблемы бессмысленно и ведет в тупик.
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