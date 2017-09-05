Глава Приморья сообщил о закрытом плане на случай угрозы от КНДР

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Глава Приморья рассказал, что существуют планы защиты от угрозы со стороны КНДР. Владимир Миклушевский отметил, что планы носят закрытый характер.

Губернатор Приморья Владимир Миклушевский на пресс-конференции, организованной в рамках ВЭФ-2017, заявил, что у региона есть план на случай эскалации напряженности в КНДР.

"Планы существуют, они носят закрытый характер. Они носят общий характер, для всех угроз, не только со стороны потенциальных угроз", - приводит его слова "МИР 24".

Владимир Путин во вторник назвал бессмысленной военную конфронтацию с Пхеньяном, который обладает ядерным оружием. Президент считает, что санкции не заставят КНДР отказаться от ядерной программы, а нагнетание военной истерии вокруг проблемы бессмысленно и ведет в тупик.

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