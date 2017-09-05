Улюкаев утверждал, что получил от Сечина сумку с вином

Теги: Уголовное дело взятка улюкаев

Во время задержания бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев заявлял, что в его сумке находится вино, которое ему дал глава "Роснефти" Игорь Сечин.

Экс-глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев во время задержания утверждал, что в полученной от Игоря Сечина сумке находится вино. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на прокурора Бориса Непорожного.

Между тем, согласно рапорту, в его сумке находилась большая сумма денег.

Ранее в понедельник сообщалось, что в материалах уголовного дела в отношении Улюкаева, обвиняемого в коррупции, содержится аудиозапись его разговора с Сечиным во время передачи взятки. Аудиозапись при помощи спецсредств во время проведения оперативного эксперимента в отношении экс-министра вел сам глава "Роснефти".

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