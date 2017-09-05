Додон запретил военным Молдавии участвовать в учениях на Украине
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Президент Молдавии Игорь Додон запретил военнослужащим страны принимать участие в учениях Rapid Trident, которые пройдут на полигоне во Львовской области. Он подчеркнул, что участие молдавских военных в учениях за пределами страны неприемлемо.
Молдавские военнослужащие не смогут принять участие в многонациональных военных учениях Rapid Trident, которые пройдут в сентябре на Украине. Запрет на это наложил молдавский президент Игорь Додон, пишет "Ридус".
По его словам, участие молдавских военнослужащих в учениях за пределами страны неприемлемо.
Кроме того, Додон в своем Facebook опубликовал обращение вице-министра обороны Молдавии Георгия Галбуры с просьбой разрешить участие 57 военных в учениях Rapid Trident. Также в посте можно увидеть ответ секретаря Высшего совета безопасности республики Артура Гуменюка.
"В соответствии с законом о национальной обороне сообщаем, что президент Молдавии не утвердил участие личного состава национальной армии в данных учениях. Просим отменить подготовку к отправке за границу указанного контингента Национальной армии и уведомить организаторов в установленном порядке о том, что республика не примет участие в указанном событии", - говорится в ответе, который опубликован на странице пресс-секретаря президента Молдавии Иона Чебана.
Межнациональные учения Rapid Trident пройдут с 7 по 23 сентября на полигоне во Львовской области. В них примут участие более 2,5 тысяч военнослужащих из 14 стран.
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