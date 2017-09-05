Канада начала массово отказывать в визах украинцам

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Посол Украины в Канаде Андрей Шевченко сообщил о массовых отказах украинцам в получении канадской визы. По его словам, в первом квартале 2017 года отказов было на 10 процентов больше, чем за аналогичный период 2016 года. К настоящему моменту эта цифра составляет 34 процента.

Канада массово отказывает в выдаче виз украинцам. Об этом сообщил портал "Русская планета" со ссылкой на посла Украины в Канаде Андрея Шевченко.

По его словам, в первом квартале 2017 года отказов было на 10 процентов больше, чем за аналогичный период 2016 года. К настоящему моменту эта цифра возросла до 34 процентов.

Причиной большого количества отказов стали высокие миграционные риски. В то же время, посол рассчитывает, что Канада пересмотрит свою позицию после введения безвизового режима между ЕС и Украиной.