Трамп позволил Японии и Южной Корее купить больше современного оружия
Теги: Политика сша кндр оружие япония южная корея
Президент США Дональд Трамп разрешил Японии и Южной Корее закупить значительно большее количество современного вооружения.
Президент США Дональд Трамп пообещал позволить Японии и Южной Корее закупить больше современного оружия. Об этом он написал в своем Twitter.
I am allowing Japan & South Korea to buy a substantially increased amount of highly sophisticated military equipment from the United States.— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5 сентября 2017 г.
"Я разрешаю Японии и Южной Корее закупить значительно большее количество высокотехнологичной военной техники у США", - говорится в сообщении.
Ранее южнокорейские СМИ сообщили о подготовке новых военных испытаний в КНДР. По их данным, разведка отслеживает доставку баллистической ракеты на стартовую площадку. Возможной датой испытаний называют 9 сентября.
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