16:02, 05 сентября 2017

Трамп позволил Японии и Южной Корее купить больше современного оружия

Теги:  Политика  сша  кндр  оружие  япония  южная корея

Президент США Дональд Трамп разрешил Японии и Южной Корее закупить значительно большее количество современного вооружения.

Президент США Дональд Трамп пообещал позволить Японии и Южной Корее закупить больше современного оружия. Об этом он написал в своем Twitter.

"Я разрешаю Японии и Южной Корее закупить значительно большее количество высокотехнологичной военной техники у США", - говорится в сообщении.

Ранее южнокорейские СМИ сообщили о подготовке новых военных испытаний в КНДР. По их данным, разведка отслеживает доставку баллистической ракеты на стартовую площадку. Возможной датой испытаний называют 9 сентября.

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