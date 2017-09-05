Трамп позволил Японии и Южной Корее купить больше современного оружия

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Президент США Дональд Трамп разрешил Японии и Южной Корее закупить значительно большее количество современного вооружения.

Президент США Дональд Трамп пообещал позволить Японии и Южной Корее закупить больше современного оружия. Об этом он написал в своем Twitter.

I am allowing Japan & South Korea to buy a substantially increased amount of highly sophisticated military equipment from the United States. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5 сентября 2017 г.

"Я разрешаю Японии и Южной Корее закупить значительно большее количество высокотехнологичной военной техники у США", - говорится в сообщении.

Ранее южнокорейские СМИ сообщили о подготовке новых военных испытаний в КНДР. По их данным, разведка отслеживает доставку баллистической ракеты на стартовую площадку. Возможной датой испытаний называют 9 сентября.