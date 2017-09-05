Идущий к США ураган "Ирма" достиг максимальной пятой категории

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Ураган "Ирма", который направляется к северо-востоку Карибского региона, а затем придет во Флориду, достиг максимальной пятой категории опасности. Скорость ветра в эпицентре урагана достигла 280 километров в час.

Сформировавшийся в Атлантическом океане ураган "Ирма" достиг максимальной пятой категории мощности по шкале Саффира – Симпсона. Об этом сообщает ТАСС.

По данным Национального центра предупреждения ураганов США, скорость ветра в эпицентре урагана достигла уже 280 километров в час.

Сейчас "Ирма" приближается к северо-востоку Карибского региона, после чего должен направиться к побережью США. Он продвигается на запад со скоростью 20 километров в час или 5,8 метра в секунду.

Согласно прогнозам Центра, ураган "Ирма" может достигнуть территорий ассоциированного с США государства Пуэрто-Рико, Доминиканской Республики и Гаити уже 6 сентября. К южной части американского штата Флорида он подойдет в середине дня в субботу, 9 сентября.

Ранее в понедельник ураган усилился до четвертой категории опасности. "Ирма" зародилась в центральной части Атлантического океана к западу от Кабо-Верде.

Специалисты сравнивают ураган "Ирма" с "Катриной", который считается самым разрушительным в истории США. Скорость ветра в эпицентре урагана достигала 280 километров в час. В результате разгула стихии, в 2005 году более 80% территории города Новый Орлеан было затоплено водой.

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