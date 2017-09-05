Сирийские войска ведут уличные бои в Дейр-эз-Зоре
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Министерство обороны России сообщило, что правительственные войска Сирии ведут уличные бои за освобождение кварталов Дейр-эз-Зора. По данным ведомства, в ходе прорыва в город сирийские военные уничтожили более 50 "джихадмобилей".
Правительственные войска Сирии ведут уличные бои за освобождение кварталов Дейр-эз-Зора. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Министерство обороны России.
"В настоящее время отряды сирийских правительственных войск расширяют участок прорыва и ведут уличные бои по освобождению кварталов, занятых боевиками", - говорится в сообщении.
По данным российского оборонного ведомства, в ходе прорыва сирийских войск в город террористы массово использовали смертников на бронеавтомобилях. В результате боев были уничтожены более 50 "джихадмобилей" боевиков.
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