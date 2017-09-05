Собянин наградил победителей конкурса "Московские мастера"

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Во вторник в Колонном зале Дома союзов состоялась церемония награждения лауреатов конкурса "Московские мастера". Он прошел в столице уже в двадцатый раз.

Сергей Собянин наградил победителей городского конкурса "Московские мастера". В этом году в соревнованиях приняли участие представители 40 профессий, всего двадцать тысяч человек, представляющих 800 столичных предприятий, передает "ТВ Центр".

Обращаясь к победителям, Сергей Собянин поблагодарил за профессионализм представителей промышленности, строительства, ЖКХ, медицины, туристической и других отраслей. И заметил, что премия за победу в конкурсе мастеров должна быть больше.

"Может, она и неплохая, но, на мой взгляд, излишне скромная, учитывая тот высокий профессионализм, который демонстрируют наши победители. Поэтому я обращусь к правительству Москвы на ближайшем заседании, и мы эту премию утроим. Я думаю, мои коллеги поддержат решение", - отметил Собянин.