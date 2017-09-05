Женщина получила ножевое ранение возле торгового центра в Москве

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На севере Москвы возле здания ТЦ "Галерея Аэропорт" неизвестный ограбил женщину. При этом он нанес пострадавшей ножевое ранение. Сотрудники полиции сейчас разыскивают подозреваемого.

Неизвестный ранил женщину ножом во время ограбления у здания торгового центра на севере Москвы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел у здания ТЦ "Галерея Аэропорт" на Ленинградском проспекте. Грабитель напал на женщину и ударил ее ножом. После этого он скрылся с ее сумкой.

Сотрудники полиции разыскивают подозреваемого. Сумма ущерба пока неизвестна.