В Дагестане в ходе спецоперации уничтожили главаря боевиков

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В результате контртеррористической операции в Дагестане уничтожен главарь незаконного вооруженного формирования. По данным Национального антитеррористического комитета, бандит был причастен к преступлениям террористической направленности.

В ходе спецоперации в Дагестане уничтожен "одиозный бандглаварь". Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на информационный центр Национального антитеррористического комитета.

"В Дагестане в рамках контртеррористической операции нейтрализован одиозный бандглаварь. Нейтрализованный бандит причастен к преступлениям террористической направленности", - говорится в сообщении.