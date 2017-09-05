Лавров назвал Тиллерсону условия рассмотрения резолюции США по КНДР

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Глава МИД России Сергей Лавров обсудил с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном ситуацию на Корейском полуострове. В частности, он высказался против эскалации военной напряженности в Северо-Восточной Азии и отметил, что решить проблему можно только политико-дипломатическим путем. Также министр призвал не поддаваться эмоциям.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон провели телефонный разговор. Стороны, в частности, обсудили северокорейскую проблему.

Лавров решительно высказался против эскалации военной напряженности в Северо-Восточной Азии. "Он отметил, что выбор должен быть сделан в пользу политико-дипломатического инструментария для поиска мирных путей урегулирования. Призвал не поддаваться эмоциям и сохранять сдержанность", - говорится в сообщении на сайте МИД России.

"В связи с сообщением Рекса Тиллерсона о внесении в Совет Безопасности ООН американского проекта резолюции с осуждением шагов КНДР российский министр подчеркнул, что Россия готова его рассмотреть исходя из изложенной выше позиции. При этом в реакции международного сообщества должна найти отражение мысль об отсутствии военного решения проблемы. Сергей Лавров также высказался в пользу привлечения добрых услуг Генерального секретаря ООН по поиску развязок", - отметили на Смоленской площади.

Также главы российского МИД и американского Госдепа затронули тему происходящего в США с российской дипсобственностью. По словам Лаврова, ее захват американскими властями является грубейшим нарушением международно-правовых норм. "Министр привлек внимание Госсекретаря к заявлению президента России Владимира Путина на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Сямэне о намерении нашей страны задействовать судебные процедуры применительно к противоправным действиям Вашингтона", - говорится в сообщении российского дипведомства.

По данным южнокорейских СМИ, в КНДР готовятся новые военные испытания. Разведка отслеживает доставку баллистической ракеты на стартовую площадку. Возможной датой испытаний называют 9 сентября.

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