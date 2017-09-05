Путин поздравил Асада с деблокированием Дейр-эз-Зора

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Президент России Владимир Путин поздравил сирийского лидера Башара Асада с деблокированием правительственными войсками Дейр-эз-Зора. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, в своей телеграмме Путин дал высокую оценку этой стратегической победе.

Президент России Владимир Путин поздравил главу Сирии Башара Асада с деблокированием Дейр-эз-Зора. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

"Путин направил телеграмму президенту САР Асаду, в которой дал высокую оценку этой стратегической победе и поздравил президента САР с таким важным шагом на пути освобождения территории Сирии от терроризма", - сказал он.

По словам Пескова, глава государства также поздравил командование российской военной группировки и сирийских правительственных сил с этой победой.

Как сообщалось ранее, правительственные силы Сирии прорвались в город Дейр-эз-Зор, который находился под контролем боевиков. Министерство обороны России сообщило, что сирийская армия ведет уличные бои за освобождение кварталов города. По данным ведомства, в ходе прорыва в город сирийские военные уничтожили более 50 "джихадмобилей".