Робби Уильямс отменил все концерты в России из-за болезни

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Известный британский певец Робби Уильямс не сможет провести концерты в Москве и Санкт-Петербурге. Все выступления отменены из-за болезни. Певцу запретил ехать в Россию его врач.

Все запланированные концерты популярного британского певца Робби Уильямса в России отменены. Об этом рассказал Эдуард Ратников, который является президентом агентства, организующим концерты.

По его словам, британская звезда отменил все выступления из-за болезни. Скоро будет опубликован порядок возврата денег за билеты, передает ТАСС.

Также Ратников подчеркнул, что на отмене визита в Россию настоял врач артиста, который запретил ему куда-либо передвигаться.

"Робби очень хочет приехать, но физически не может", - рассказал глава концертного агентства.

Робби Уильямс намеревался дать концерты в Москве 10 сентября, а также Санкт-Петербурге 7 сентября в поддержку нового альбома The Heavy Entertainment Show.