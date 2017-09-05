Москва направила в ООН проект резолюции о миротворцах в Донбассе

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Во вторник МИД России по поручению президента предоставил ООН проект резолюции о миротворческой миссии в Донбассе. Об этом сообщил постпред нашей страны при организации Василий Небензя. В Киеве сначала резко раскритиковали предложение Москвы, однако позже постпред Украины при ООН заявил - в Незалежной готовы обсуждать документ, и озвучил сразу ряд требований украинской стороны, в том числе отсутствие российских военнослужащих в составе миротворческой миссии.

Реакция Киева на инициативу Путина оказалась вполне себе предсказуемой. МИД Украины опубликовал заявление в духе - вообще-то наш Порошенко был первым. "Еще в марте 2015 года президент Украины Петр Порошенко официально направил генеральному секретарю ООН и председателю Совета Безопасности ООН обращение о развертывании на территории нашего государства миротворческой операции под эгидой ООН", - говорится в сообщении ведомства, которое приводит "ТВ Центр".

Депутаты, оперативно получив методички из администрации президента, твердили одно и то же, разумеется, критикуя инициативу Москвы. "Россия таким образом хочет легализовать свои войска, попытавшись их ввести в миротворческий контингент. И фактически ничего нового с момента Приднестровского сценария в Кремле не придумали. Так что, если мы будем запрашивать миротворцев на свою украинскую землю, то это будут представители нейтральных стран", - отметил депутат Верховной рады Украины Владимир Арьев.

А ведь речи о том, какие страны войдут в контингент ООН, если его все же направят на Украину, пока вообще не идет. Москва лишь поддержала общую идею. Для воплощения ее в жизнь сначала предстоит реально отвести тяжелую технику. А для этого Киеву нужно напрямую договариваться с представителями ДНР и ЛНР, что украинские власти категорически не приемлют. Возмущает их и предполагаемая зона нахождения миротворческого контингента - исключительно линия соприкосновения сторон на юго-востоке Украины.

"Это не украинская граница, поэтому не может быть и речи о миротворцах исключительно вдоль линии соприкосновения. Кремлевские сценарии и попытка подмены понятий, искажение самой идеи миротворцев не пройдут. Миротворцы должны быть введены на всю оккупированную русскими территорию, чтобы мониторить безопасную ситуацию и демилитаризации, их мандат должен заканчиваться на украино-российской границе", - рассказала депутат Верховной рады Украины Ирина Геращенко.

Судя по всему, Киев снова собирается действовать в привычном русле. Громко кричать о том, что они всем сердцем за мир в Донбассе. Делают для этого максимум, при этом не делая ничего. И это прекрасно видно в контексте минских договоренностей, которые Украина фактически саботирует. На линии соприкосновения по-прежнему возникают стычки. Не прекращаются обстрелы жилых кварталов со стороны украинских военных. И ввод миротворческих войск под эгидой ООН мог бы положить этому конец. И это, в отличие от Киева, прекрасно понимают, например, в Германии, где инициативу российского президента оценили положительно.

"Путин публично предложил то, что мы оба требовали от него на протяжении недель и месяцев и то, что он ранее отклонял, а именно миротворческую миссию на востоке Украины для выполнения режима прекращения огня. Если действительно есть шанс, им нужно воспользоваться. Нам нужно больше, а не меньше политики разрядки, это наша задача", - заявил министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль.

Поручение обсудить этот вопрос с коллегами по Совбезу ООН российский постпред в организации получил. Уже известно, что проект российской резолюции о миротворцах в Донбассе направлен председателю Совбеза и главе ООН.

Александр Панюшкин, Дмитрий Поляков, "ТВ Центр".