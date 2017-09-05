Французский журнал оштрафовали за фото обнаженной Кейт Миддлтон

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Французский таблоид поплатился за страсть к сенсациям. Во вторник суд оштрафовал его за пикантные снимки герцогини Кембриджской. Ее фотографии только в нижней части купальника были опубликованы 5 лет назад и вызвали шок в Букингемском дворце.

Сколько стоит королевское "прайваси" - право на личную жизнь - трибунал французского Нантерра не мог подсчитать несколько месяцев. Решение по громкому делу британских монархов против французских папарацци суд сумел вынести с третьей попытки. Королевская чета требовала строгого наказания за публикацию откровенных фото герцогини Кетрин: год тюрьмы и полтора миллиона штрафа, передает "ТВ Центр".

Все из-за кадров – в 2012 году они появились на первой полосе издания Closer. Второй по очереди претендент на английскую корону вместе с супругой нежатся в лучах летнего солнца. Причем, на герцогине только часть купального костюма. Сами журналисты ничего противозаконного в такой обложке не разглядели.

"Они стояли на балконе, который выходил на дорогу. Любой мог их увидеть. Да и что в этом такого, они молодая, влюбленная пара", - отметила редактор журнала Closer Лоран Пьё.

Но вот в Букингемском дворце фотосвидетельства романтического уикенда восторга не вызвали. Кейт и Уильям подали на папарацци в суд. Разбирательство тянулось почти пять лет. В итоге, французская фемида все же встала на сторону британской королевской четы. Судья вынесла максимально строгое по закону наказание. По 45 тысяч заплатят редактор и владелец издания. Еще по 5 - фотографы, сделавшие снимки. Что, впрочем, гораздо меньше, чем требовали истцы.

В Лондоне эту тему, правда, вообще стараются не комментировать. На заседаниях супруги не присутствовали. Их адвокат лишь зачитал судье письмо, в котором Уильям объяснял, почему иск для принца стал делом принципа: "Подобный факт домогательства был воспринят крайне болезненно, поскольку напоминал о тех домогательствах, которые имели место в связи с гибелью моей матери".

А ведь Кетрин тоже мать. Уже дважды. У королевы Елизаветы подрастают внуки Чарльз и Шарлотта. А буквально накануне Букингемский дворец объявил: пара ждет третьего ребенка. Беременность протекает непросто - у герцогини тяжелая форма токсикоза. И потому на публике Кейт будет появляться нечасто. Наученная опытом скандальных публикаций (а разгневанная Елизавета II, поговаривают, тогда преподала невестке урок хороших манер) супруга принца Уильяма теперь, кажется, уяснила: некоторые нюансы жизни их высочеств подданным лучше не видеть.

Екатерина Выскребенцева, Евгений Полойко, "ТВ Центр", Франция, Париж.