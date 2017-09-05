В Белом доме считают законным изъятие российской дипсобственности

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В Совете национальной безопасности американского Белого дома отказались комментировать намерение России оспорить в суде блокирование российских дипломатических объектов в США. При этом представители СНБ считают законными предпринятые Вашингтоном действия.

В Белом доме отказались комментировать намерение России оспорить в суде изъятие российской дипломатической собственности в США. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на представителей Совета национальной безопасности американской администрации.

"Мы не комментируем незаконченные судебные разбирательства", - заявил один из представителей СНБ.

При этом его коллега отметил, что в Белом доме "уверены в законности действий, предпринятых на прошлой неделе".

В минувшую субботу американские власти приняли решение о закрытии российского консульства в Сан-Франциско, торгового представительства в Вашингтоне и его отделения в Нью-Йорке. При этом первые два объекта находятся у России в собственности. Президент России Владимир Путин во время выступления на саммите БРИКС во вторник заявил о намерении подать в суд из-за изъятия российской собственности.

"Посмотрим, как эффективно работает хваленая американская судебная система", - заявил он.