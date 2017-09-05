Кадыров обвинил СМИ в коверкании его слов о позиции России по Мьянме

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Рамзан Кадыров считает, что СМИ якобы намеренно исковеркали и переврали его слова о готовности оспорить позицию руководства страны в отношении событий в Мьянме. По его словам, Россия не намерена препятствовать мерам, которые направлены на оказание помощи угнетенным в этой азиатской стране.

Глава Чечни Рамзан Кадыров раскритиковал СМИ за "целенаправленное коверкание" его слов о готовности оспорить позицию руководства страны в отношении событий в Мьянме. Об этом он заявил в своем Telegram-канале, передает "Интерфакс".

"В интернете было достаточно суждений на тему того, что я якобы сказал, что готов оспорить позицию руководства страны в отношении произвола, творимого в Мьянме над мусульманами, если она будет расходиться с моей. Мою речь исковеркали и переврали, причём сделано это было, как я считаю, целенаправленно", - отметил чеченский лидер.

По его словам, Россия не намерена препятствовать мерам, которые направлены на оказание помощи угнетенным в Мьянме. Кадыров добавил, что в мире нет государства, которое "более заинтересовано в защите прав и интересов людей вне зависимости от вероисповедания, национальности, гражданства и места проживания, чем Россия".

Кадыров также отметил, что Россия "прикладывает колоссальные усилия, чтобы помочь угнетенным людям в разных уголках мира". Поэтому, по мнению главы республики, разговоры о блокировке Россией резолюции по поддержке народа рохинья не имеют смысла.

Накануне, 4 сентября, Кадыров прокомментировал происходящее в Мьянме. "Если даже Россия будет поддерживать тех шайтанов, которые совершают преступления, я против позиции России. У меня есть свое видение, своя позиция", - сообщил Кадыров.

Позднее президент России Владимир Путин вместе со своим египетским коллегой Абдул-Фаттахом Ас-Сиси выразил озабоченность событиями в Мьянме. Также лидеры призвали власти страны взять ситуацию под контроль.

По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, президенты России и Египта "осудили любые проявления насилия, от кого бы они ни исходили, и против кого бы они ни были направлены, в том числе и против мусульман".

После этих слов российского лидера, Кадыров заявил, что благодарен Путину за них.

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