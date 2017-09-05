Защита россиянина Лисова обжаловала решение суда Испании об экстрадиции в США

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Адвокаты российского программиста Станислава Лисова обжаловала решение испанского суда о его экстрадиции в США. В Соединенных Штатах россиянина подозревают в создании "банковского трояна", с помощью которого он похитил около 855 тысяч долларов.

Защита российского программиста Станислава Лисова обжаловала решение суда Испании о его экстрадиции в США. Об этом сообщило агентство "РИА Новости" со ссылкой на адвоката Олега Губарева.

"Мы подали жалобу на решение 4-й секции Национальной судебной палаты, в котором судья считает возможным экстрадицию нашего клиента. Эта жалоба будет рассмотрена на Пленарном заседании Национальной судебной палаты", - сказал он.

По мнению юриста на рассмотрение жалобы уйдет около двух-трех недель. Национальная судебная палата является последней инстанцией в судебной системе Испании.

"Дальнейшие обжалование невозможно. Однако можно подать жалобу в Конституционный суд", - пояснил Губарев.

По его словам, конституционный суд не входит в испанскую судебную систему. Однако это орган, гарантирующий исполнение конституции.

32-летний Лисов был задержан 13 января в аэропорту Барселоны. Он разыскивался в США по подозрению в причастности к сети, занимавшейся "компьютерным взломом и мошенничеством с использованием электронных средств". Его подозревают в разработке и использовании "банковского трояна" NeverQuest для получения доступа к компьютерам с целью кражи банковских данных, информации о кредитных картах и персональных данных.